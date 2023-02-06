Російських генералів дедалі менше: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)

Окупант командував десантниками у 2015-2017 роках, а в Україні був командиром мобілізованих із Татарстан

В Україні знищено чергового російського генерал-майора, який командував полком мобілізованих з Татарстану. Дмитра Ульянова ліквідували з 4 на 5 лютого 2023 року.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. За даними відкритих джерел, в Україні вже ліквідовано близько 10 генералів.

У російських Telegram-каналах увечері 5 лютого повідомили, що вночі було ліквідовано колишнього командира 98-ї дивізії ВДВ, гвардії генерал-майора Дмитра Ульянова, який командував дивізією в 2015-2017 роках. Відомо, що воювати в Україну він пішов за власним бажанням — добровольцем. Йому доручили командувати полком мобілізованих із Татарстану. Де саме було ліквідовано російського генерала — не повідомляється.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), станом на початок лютого 2023 року в Україні ліквідовано 1740 високопоставлених російських військовослужбовців, серед яких:

генералів — 10;

полковників — 52;

підполковників — 119;

майорів — 232;

капітанів — 334;

старших лейтенантів — 553;

лейтенантів — 292;

звання не ідентифіковано — 148.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті ліквідували російського футболіста-загарбника. Спортсмен пішов воювати в Україну через мобілізацію.