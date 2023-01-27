Смерть терориста: у Сомалі ліквідовано місцевого ватажка ІДІЛ

Вбитий бойовик координував розширення діяльності організації на Африканському континенті

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який оголосив напередодні про передачу Україні десятків танків Abrams, днями віддав ще одне важливе розпорядження: провести в Сомалі контртерористичну операцію.

Про це пише The New York Times.

У ході цієї операції американські військові ліквідували ватажка "Ісламської держави" Білала аль-Судані, який був ключовим діячем та куратором глобальної мережі ІДІЛ.

"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", — пише видання.

Окрім цього, знищено 10 членів терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити бойовиків, але вони чинили опір і були вбиті.

За даними американської розвідки, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" на Африканському континенті, а також фінансував філії угруповання по всьому світу.

Нагадаємо, що законодавство США передбачає, що до осіб та держав, які набувають статусу терористів, можуть бути застосовані будь-які заходи впливу, аж до повного їх знищення. Тому зараз величезні зусилля українських дипломатів та керівництва держави спрямовані на те, щоб переконати американських союзників визнати росію державою-терористом з усіма випливаючими з цього кроку наслідками.