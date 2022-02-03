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Смерть глави "Ісламської держави": Байден розповів, як знищили терориста

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Будинок, в якому знаходився ватажок бойовиків Новина оновлена 03 лютого 2022, 19:09
Будинок, в якому знаходився ватажок бойовиків

Операцію вже назвали найбільшим з 2019 року ударом по ІДІЛ.

Президент США Джо Байден розкрив нові деталі ліквідації ватажка терористів ІДІЛ Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші.

Про це він розповів у своєму відеозверненні до американців після завершення спецоперації.

Байден зазначив, що ватажок бойовиків особисто привів у дію вибуховий пристрій, який спричинив серію вибухів і масштабні руйнування.

Як відомо, операція спецназу США стала найсерйознішим ударом по ІДІЛ з 2019 року, коли було ліквідовано попереднього ватажка цієї терористичної організації Абубакра аль-Багдаді.

Вона проводилася у місті Атма, що у сирійській провінції Ідліб. Близько півночі за місцевим часом (те саме, що й за Києвом), кілька американських вертольотів приземлилося в місті, після чого спецназівці через гучномовці арабською мовою закликали жінок і дітей залишити зону проведення операції.

Терористи ж здаватися не збиралися і чинили серйозний опір. Бій тривав близько двох годин, а потім гелікоптери залишили місце проведення операції.

За даними західних ЗМІ, американці у боях втрат не зазнали. Також відомо, що під час стрілянини загинули 13 людей, серед яких шестеро дітей та чотири жінки, за іншою ж інформацією загинули четверо дітей та троє жінок.

Нагадаємо, у вересні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у Великій Сахарі було ліквідовано ватажка африканського осередку ІДІЛ Аднан Абу Валід аль-Сахраві.

Теги:
#США #Джо Байден #ІГІЛ
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