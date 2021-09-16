Французи заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ в Африці

За бойовиком тягнеться слід з убитих і викрадених людей.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію Аднана Абу Валіда аль-Сахраві. Ватажок бойовиків Ісламської держави у Великій Сахарі був причетний до смерті французьких волонтерів в Нігерії.

Про ліквідацію бойовика президент написав у Твіттері.

Французький контингент базується в Сахелі — перехідному регіоні між пустелею Сахарою і родючими землями. Макрон зазначив, що ліквідація аль-Сахраві — ще один успіх в боротьбі з терористами в цьому регіоні. Він був лідером бойовиків ІДІЛ понад шість років.

Пізніше Макрон опублікував твіт, що закликає французів вшанувати пам’ять загиблих в цьому регіоні під час малійской операцій "Сервал" в 2013-2014 рр і "Бархан" з липня 2014 і до цього дня.

Також президент пообіцяв продовжити боротьбу з тероризмом в Африці за підтримки американців, європейських військ і африканських партнерів.

Два роки тому уряд США пропонував 5 млн доларів за допомогу у виявленні лідера бойовиків ІДІЛ.

Раніше "Телеграф" писав, що США мстять за загиблих під час виведення військ з Афганістану солдат. Вони обстріляли Кабул, щоб ліквідувати ще одного терориста смертника. За терактами в аеропорту Кабула стоїть ІДІЛ.