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Ракетний удар по Кабулу: в США заявили, що влаштували атаку з метою ліквідації терориста-смертника

Автор
Г. Лубенець
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Ракетний удар по Кабулу: в США заявили, що влаштували атаку з метою ліквідації терориста-смертника Новина оновлена 29 серпня 2021, 19:19
Ракетний удар по Кабулу

Авіаудар проводився з БПЛА і мав на меті не допустити ще один теракт в аеропорту.

У неділю, 29 серпня, в столиці Афганістану Кабулі ракетним ударом був ліквідований терорист-смертник, який планував влаштувати вибух в міському аеропорту.

Як повідомляє Reuters, про це повідомили офіційні особи США.

Відзначається, що удар був проведений з безпілотника, керованого з-за меж Афганістану. Судячи по вторинному вибуху, транспортний засіб терориста було завантажено великою кількістю вибухівки.

Офіційні особи зазначають, що Штати стурбовані діяльністю терористів місцевої філії ІДІЛ, які можуть зробити серію нападів на аеропорт Кабула поки звідти ще не завершено виведення американських сил. Зокрема, зберігається ймовірність ракетних ударів і використання замінованих транспортних засобів.

Нагадаємо, перший теракт біля аеропорту в Кабулі стався 26 серпня, тоді смертник підірвав себе в натовпі. Повідомлялося про не менше 15 постраждалих, також з’являлася інформація про двох загиблих.

Другий вибух стався в той же день через що загинули щонайменше 13 осіб, серед яких і американські військові.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що теракти забрали життя 13 американців і 72 афганців, а також, що США змусять відповідальних поплатитися за скоєне. При цьому, він зазначив, що в Пентагоні не бачать зв’язку між діями "ІДІЛ" і "Талібану".

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