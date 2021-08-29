Ракетный удар по Кабулу: в США заявили, что устроили атаку с целью ликвидации террориста-смертника

Авиаудар производился с БПЛА и имел целью не допустить еще один теракт в аэропорту.

В воскресенье, 29 августа, в столице Афганистана Кабуле ракетным ударом был ликвидирован террорист-смертник, который планировал устроить взрыв в городском аэропорту.

Как сообщает Reuters, об этом сообщили официальные лица США.

Отмечается, что удар был проведен с беспилотника, управляемого из-за пределов Афганистана. Судя по вторичному взрыву, транспортное средство террориста было загружено большим количеством взрывчатки.

Официальные лица отмечают, что Штаты обеспокоены деятельностью террористов местного филиала ИГИЛ, которые могут совершить серию нападений на аэропорт Кабула пока оттуда еще не завершен вывод американских сил. В частности, сохраняется вероятность ракетных ударов и использование заминированных транспортных средств.

Напомним, первый теракт возле аэропорта в Кабуле произошел 26 августа, тогда смертник взорвал себя в толпе. Сообщалось о не менее 15 пострадавших, также появлялась информация о двух погибших.

Второй взрыв произошел в тот же день из-за чего погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых и американские военные.

После этого президент США Джо Байден заявил, что теракты унесли жизни 13 американцев и 72 афганцев, а также, что США заставят ответственных поплатиться за содеянное. При этом, он отметил, что в Пентагоне не видят связи между действиями "ИГИЛ" и "Талибана".