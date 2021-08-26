В аэропорту Кабула смертник подорвал себя в толпе: есть жертвы - появились первые видео с места взрыва

Десятки людей получили ранения

Около международного аэропорта Кабула через несколько часов после предупреждения о теракте произошел взрыв. По предварительным данным, там подорвался террорист-смертник.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщает Sky News Arabia.

Известно, что в результате взрыва пострадали люди. Точное их количество на данный момент неизвестно. Телеканал Al Jazeera сообщил о 15 пострадавших, а информагентство Pajhwok заявило, что двое человек вследствие взрыва погибли. По информации WSJ, как минимум трое американских солдат получили ранения.

Информацию о взрыве также подтвердили в Пентагоне.

"Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — сообщил в Twitter представитель Пентагона Джон Кирби.

В сети появились первые кадры с места взрыва — на них окровавленные люди пытаются сбежать с места происшествия.

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