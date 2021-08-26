Укр

В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон Новость обновлена 26 августа 2021, 18:16
Аэропорт Кабула. Фото: Reuters

СМИ пишут о жертвах среди американских военнослужащих

В аэропорту Кабула спустя некоторое время после подрыва террориста-смертника в толпе прогремел второй взрыв. По предварительной информации взрыв произошел около отеля, где собирались американцы.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщает телеканал "Аль-Хадас".

По их информации, среди погибших в результате второго взрыва есть американские военнослужащие.

Позже телеканал FoxNews сообщил, что в Кабуле вследствие взрыва погибли не менее 13 человек, в том числе — американские военнослужащие.

По официальным данным число погибших составило 13 человек, еще более 50 получили ранения разной степени тяжести. Также сообщается, что были ранены по меньшей мере 3 морских пехотинца США.

Также появилась информация, что ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Информацию о втором взрыве около аэропорта Кабула и погибших вследствие этого американцах подтвердили в Пентагоне. Представитель ведомства Джон Кирби сообщил, что произошедшее было результатом комплексной атаки, в результате которой погибли граждане США и местные жители.

Тем временем в украинском МИД заявили, что информация о погибших или пострадавших украинцах в результате взрывов в Кабуле пока не поступала. Об этом сообщил спикер министерства Олег Николенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о возможном теракте в Кабуле предупреждала разведка Великобритании. Согласно секретной информации, взрыв должен был произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну.

В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон
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В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон
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