В Кабуле прогремел новый взрыв: в дом возле аэропорта попала ракета, есть жертвы (видео)

Возле аэропорта в Кабуле упала ракета и попала в жилой дом

В воскресенье, 29 августа, в захваченном боевиками "Талибана" Кабуле прогремел мощный взрыв. Предполагают, что в один из домов вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая попала ракета. Случилось это после того, как посольство США призвало людей срочно покинуть аэропорт и территории вблизи его.

О взрыве 29 августа сообщает афганское СМИ "TOLOnews".

Информации о жертвах взрыва пока что нет.