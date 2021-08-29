В Кабуле прогремел новый взрыв: в дом возле аэропорта попала ракета, есть жертвы (видео)

Автор
И. Гамчук
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В Кабуле прогремел новый взрыв: в дом возле аэропорта попала ракета, есть жертвы (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 16:44
Фото дыма после взрыва в Кабуле

Возле аэропорта в Кабуле упала ракета и попала в жилой дом

В воскресенье, 29 августа, в захваченном боевиками "Талибана" Кабуле прогремел мощный взрыв. Предполагают, что в один из домов вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая попала ракета. Случилось это после того, как посольство США призвало людей срочно покинуть аэропорт и территории вблизи его.

О взрыве 29 августа сообщает афганское СМИ "TOLOnews".

Информации о жертвах взрыва пока что нет.

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