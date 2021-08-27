Последствия терактов в Кабуле - число погибших от взрывов выросло до 170 человек

В Кабуле погибли 170 человек вследствие взрывов.

В столице Афганистана Кабул вследствие серии терактов, которые начались в четверг, 26 августа, погибли уже 170 человек.

Об этом 27 августа сообщает американский телеканал "CBS News".

В СМИ пишут, что среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек не определили. Пока что эта информация еще не подтверждена, поэтому точных данных нет.

Известно, что еще около 200 человек получили ранения вследствие терактов.

Напоминаем, что около международного аэропорта Кабула через несколько часов после предупреждения о теракте 26 августа смертник подорвал себя в толпе, из-за чего пострадал не только он, а и более десяти других людей.

Через некоторое время в аэропорту Кабула прогремел второй взрыв. Он произошел около отеля, где собирались американцы.

Известно, что в результате погибли 13 человек, еще более 50 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших были американские военнослужащие.

Вечером того же дня в Кабуле случился еще один взрыв — сработала мина в автомобиле вблизи сгоревшего моста. Таким образом на данный момент уже приблизительно сотня и семь десятков человек лишились жизней из-за терактов в Афганистане, и еще огромное количество людей получили ранения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы в аэропорту Кабула могли негативно отразится на эвакуации мирных граждан, но уже 27 августа рейсы возобновили и людей продолжают вывозить из Афганистана, где 15 августа представители "Талибана" окончательно взяли власть в свои руки.