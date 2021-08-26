В переполненном иностранцами аэропорту Кабула через несколько часов произойдет теракт - данные разведки

Теракт, согласно данным британской разведки, произойдет сегодня

В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, где произошел военный переворот и остаются иностранцы, случится масштабный теракт.

Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.

Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.

Напомним, что в Афганистане все еще остаются около 50 граждан Украины, которые за неделю не смогли пробиться в аэропорт Кабула для эвакуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что власти Украины прорабатывают дальнейшие пути для их возвращения.

Ранее "Телеграф" сообщал, с какими сложностями столкнулись украинские военные во время эвакуации людей из Афганистана.