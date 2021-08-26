У переповненому іноземцями аеропорту Кабула через кілька годин відбудеться теракт — дані розвідки

Теракт відбудеться вже сьогодні, людей намагаються повідомити про небезпеку

У розвідці Великобританії переконані, що в найближчі кілька годин в Афганістані, де стався військовий переворот і залишаються іноземці, трапиться масштабний теракт.

Про це з посиланням на заступника міністра оборони Великобританії Джеймса Хіппі пише Sky News.

Згідно з секретною інформацією, вибух повинен відбутися в аеропорту Кабула, який переповнений людьми, охочими покинути неспокійну країну. Саме тому, за словами Хіппі, багато країн, в тому числі і Великобританія, і призупинили евакуацію своїх громадян. Людей оповістили про небезпеку, про яку розвідка отримує все більше подробиць, дали рекомендації покинути аеропорт і знайти безпечне місце на час, поки ситуація не вирішиться.

Нагадаємо, що в Афганістані все ще залишаються близько 50 громадян України, які за тиждень не змогли пробитися в аеропорт Кабула для евакуації. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що влада України опрацьовує подальші шляхи для їх повернення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з якими труднощами зіткнулися українські військові під час евакуації людей з Афганістану.