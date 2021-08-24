В Афганистане остаются более 50 украинцев: предыдущая власть заявляет о похищении детей и пожилых людей

Детей и пожилых людей используют как "живой щит" для передвижения

Предыдущие власти Афганистана, которые возглавляли страну до захвата талибами, заявили о массовых похищениях детей и пожилых людей. Талибы используют их в качестве "живого щита".

Об этом поздно вечером в понедельник, 24 августа, написал бывший вице-президент Афганистана Армулла Салех в Twitter.

По его словам, тысячи женщин и детей вынуждены были бежать в горы, ведь последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей, используя их как щиты для передвижения или при обыске домов.

Также Салех сообщил, что талибы перестали пропускать продукты и топливо в долину Андараб и о том, что гуманитарная ситуация в Афганистане сейчас ужасная.

Между тем в Афганистане все еще остаются около 50 граждан Украины, которые за неделю не смогли пробиться в аэропорт Кабула для эвакуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что власти Украины прорабатывают дальнейшие пути для их возвращения.

Ситуацию осложняет тот факт, что из аэропорта Кабула буквально после вылета последнего украинского эвакуационного борта запретили все дальнейшие вылеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, с какими сложностями столкнулись украинские военные во время эвакуации людей из Афганистана.