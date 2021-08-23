До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 81
Літак привіз менше людей, ніж очікувалося
Увечері в понеділок, 23 серпня, в київському аеропорту "Бориспіль" приземлився третій літак з Афганістану, який привіз близько сотні людей і кілька десятків українців.
Про це повідомляє "Громадське" з місця подій.
Відзначається, що днем міністр закордонних справ заявив, що літак евакуює 103 людини, з яких 79 — громадяни України і члени їх сімей.
Цікаво, що відразу після вильоту українського літака з Кабула Афганістан закрив подальші вильоти.
При цьому по прибуттю ж оголосили зовсім інші дані.
"Громадське" з посиланням на заступника Кулеби Євгена Єніна пише, що прибуло 98 осіб, серед яких 41 українець і члени їх сімей.
"Klymenko Time" пише, що прибуло 98 осіб, в числі яких 27 українців.
Тим часом Кулеба пише, що в Афганістані залишилося щонайменше близько 50 громадян України, і зараз шукають способи їх повернути.
Нагадаємо, що при минулому рейсі очікувалася евакуація 150-300 чоловік, але прилетіло тільки 83, — очевидець розповідав "Телеграфу", чому так вийшло.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-