До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки

Літак привіз менше людей, ніж очікувалося

Увечері в понеділок, 23 серпня, в київському аеропорту "Бориспіль" приземлився третій літак з Афганістану, який привіз близько сотні людей і кілька десятків українців.

Про це повідомляє "Громадське" з місця подій.

Відзначається, що днем міністр закордонних справ заявив, що літак евакуює 103 людини, з яких 79 — громадяни України і члени їх сімей.

Цікаво, що відразу після вильоту українського літака з Кабула Афганістан закрив подальші вильоти.

При цьому по прибуттю ж оголосили зовсім інші дані.

"Громадське" з посиланням на заступника Кулеби Євгена Єніна пише, що прибуло 98 осіб, серед яких 41 українець і члени їх сімей.

"Klymenko Time" пише, що прибуло 98 осіб, в числі яких 27 українців.

Тим часом Кулеба пише, що в Афганістані залишилося щонайменше близько 50 громадян України, і зараз шукають способи їх повернути.

Нагадаємо, що при минулому рейсі очікувалася евакуація 150-300 чоловік, але прилетіло тільки 83, — очевидець розповідав "Телеграфу", чому так вийшло.