Укр

В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки Новость обновлена 23 августа 2021, 23:06
В "Борисполе" высадили еще одну волну эвакуированных из Кабула

Самолет привез меньше людей, чем ожидалось

Вечером в понедельник, 23 августа, в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Афганистана, который привез около сотни человек и несколько десятков украинцев.

Об этом сообщает "Громадське" с места событий.

Отмечается, что днем министр иностранных дел заявил, что самолет эвакуирует 103 человека, из которых 79 — граждане Украины и члены их семей.

Интересно, что сразу после вылета украинского самолета из Кабула Афганистан закрыл дальнейшие вылеты.

При этом по прибытию же объявили совсем другие данные.

"Громадське" со ссылкой на заместителя Кулебы Евгения Енина пишет, что прибыло 98 человек, среди которых 41 украинец и члены их семей.

"Klymenko Time" пишет, что прибыло 98 человек, в числе которых 27 украинцев.

Тем временем Кулеба пишет, что в Афганистане осталось по меньшей мере около 50 граждан Украины, и сейчас ищут способы их вернуть.

Напомним, что при прошлом рейсе ожидалась эвакуация 150-300 человек, но прилетело только 83, — очевидец рассказывал "Телеграфу", почему так получилось.

В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
Украина
В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
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