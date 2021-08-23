Если бы все было так просто: выяснилось, почему из Кабула эвакуировали так мало украинцев

Изначально планировалась эвакуация от 150-ти до 300 человек

В Киев из Кабула вчера, 22 августа, прибыл второй эвакуационный борт с гражданами, которые оказались в опасности из-за прихода к власти Талибана. Украинским военным удалось эвакуировать 83 человека, хотя планировалась эвакуация от 150-ти до 300 человек.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал командир экипажа Ил-76 Евгений Шкурат.

Со его слов стало известно, что эвакуировать действительно планировали значительно большее количество граждан, однако для безопасной эвакуации граждан необходимо было задействовать батальонные группы и спецназовцев, что на момент эвакуации не представлялось возможным.

"А так как этого не было сделано, наши просачивались и на другие самолеты, а кто-то там остался, не сумев пробиться в аэропорт через заслон талибов. Те же, кто пробился, когда Ил еще не прилетел, могли улететь самолетами других стран. Самое главное, что люди хотят оттуда убежать, потому что талибы там творят страшное. Пассажиры, которые были у нас, говорили: "Надо бы забрать вот того-то и того-то, моего друга, родственника – ему голову отрежут, их там всех повырезают". И наши спецназовцы сделали все, что могли. Мы же постоянно слышали выстрелы за периметром аэропорта", — рассказал о происходящем в Кабуле командир экипажа Ил-76.

Также Шкурат добавил, что эвакуационный рейс не мог задержаться в Кабуле еще на сутки или двое, потому что людей на борту не было чем кормить. Да и в военном самолете не на чем спать, и даже туалета нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из Афганистана в понедельник, 23 августа, вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными людьми. На борту воздушного судна, которое летит из Кабула в Киев, находится 100 человек.