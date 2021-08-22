"В Кабуле мы все 3 дня не покидали самолет, ожидая пассажиров, он был для нас и защитой, и домом"

Несколько дней назад из Украины в Афганистан отправился Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, чтобы эвакуировать украинцев, желающих вернуться на родину из-за опасности, возникшей для их жизни после захвата страны радикальным движением "Талибан". Ожидалось, что самолет военно-транспортной авиации заберет от 150-ти до 300, а то и более человек. Но ранним утром в Киев прилетело всего 85 пассажиров. "Телеграф" пообщался с командиром экипажа Ил-76 и узнал, каким летчикам удалось увидеть Кабул с высоты и на земле, и в какой обстановке проходила посадка мирных граждан на украинских самолет.

Оказалось, что дорога в горную страну летчикам из авиабригады, базирующейся в Мелитополе Запорожской области, частично знакома.

-Я уже летал в Афганистан, и был там, кстати, 2 месяца назад, в ходе завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», — рассказывает старший инспектор-летчик штаба Командования Воздушных сил ВСУ Евгений Шкурат. – Но тогда там ситуация была намного спокойнее. Мы только знали, что союзники выводят свой контингент, знали, что Талибан берет под контроль всё и вся. Но никто ж не мог предвидеть, что правительство и армия разбегутся и вообще никаким образом не будут препятствовать приходу к власти радикальных бандитов. А теперь обстановка изменилась.

Тогда мы были на аэродроме Герат – это один из самых больших городов Афганистана. В этот раз полетели в Кабул, который находится в горах на высоте 1800 метров над уровнем моря. Имеет шикарный аэропорт, отличную инфраструктуру. Кабул, Мазари-Шариф – это красивейшие города Афганистана. Но сейчас все выглядит иначе…

Стоит сказать, что новый международный терминал Кабульского аэропорта начал свою работу в 2008 году. Он был построен при помощи правительства Японии. Аэропорт также является военно-воздушной базой как ВВС Афганистана, так и сил НАТО.

-Евгений Александрович, насколько сложно было садиться в аэропорту и из-за гор, и из-за обстановки?

-Смотрите: для таких специалистов, как авиаторы 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, базирующейся в Мелитополе, это несложно. Бывали и похуже условия. Конечно, определенная доля умений и профессионализма требуется обязательно, а неопытного летчика или экипаж туда отправлять нельзя. Но на такие специальные задачи командир бригады направляет опытных людей. Потому мне с ними было легко и приятно работать. Я всех ребят знаю, потому что 6 лет прослужил в мелитопольской бригаде, мы с ними не просто один коллектив, а почти как одна семья, один оркестр. И, конечно, любимый Ил-76!

-Что вы видели сверху, когда подлетали?

-Мы делали остановку для дозаправки в Пакистане. И у Пакистана, и у Афганистана -одинаковый рельеф, одинаковая гористая местность. Потом, мы знаем, вот тут надо начинать снижаться. Летишь-летишь – облака, горы, потом раз – и открывается панорама: аэропорт, окруженный городской инфраструктурой. Стоят жилые кварталы, по дорогам едут машины, жизнь продолжается — как в обычном большом городе. Там к нему такие подходы проложены через ущелья, снижаешься, пролетаешь между горами и садишься на полосу. Взлетно-посадочная полоса шикарная и рулежные дорожки, красивейший вид – город как в горном стакане находится.

По словам Евгения Шкурата, если не знать об обстановке в этом регионе, то с виду все благополучно.

- Но Талибан же поставил условие, чтобы американские войска были выведены из страны, и они планируют полностью их вывести до 11 сентября – это будет как раз 20-я годовщина террористических актов "Аль-Каиды" в США, атаки на башни Всемирного торгового центра. И на более-менее мирных согласованностях они дают возможность спокойно вывести оттуда всех военных. В группы эвакуации заодно попадают граждане других государств – те, которые там работали, жили, отпуска свои проводили, просто путешествовали.

Летчик делится с журналистом несколькими видеороликами. На одном из них видно, как тысячи людей стоят за забором на подступах к аэропорту. "По ту сторону талибы не дают им проходить к аэропорту, всячески задерживают, останавливают, бьют их, стреляют. А изнутри американские военнослужащие пропускают людей только небольшими контролируемыми партиями, чтобы не просочились талибы. Вот такой двойной заслон получается".

Уточняю, выходили ли сами украинские летчики за пределы аэропорта в город.

- Мы прожили все это время в самолете: в са-мо-ле-те, трое су-ток! – подчеркивает летчик. – И количество пассажиров постоянно увеличивалось. Сначала их было 8, потом 13, 41, 52 и, в конце-концов, 85 человек. Все это время самолет для нас был и защитой, и домом, и кухней.

-Но ведь ожидалось, как минимум, в два раза больше людей, и именно украинцев?!

-Дело в том, что если бы была возможность безопасно вывести наших граждан с помощью батальонных групп, то надо было бы задействовать один или два батальона военнослужащих. А лучше – спецназовцев. А так как этого не было сделано, наши просачивались и на другие самолеты, а кто-то там остался, не сумев пробиться в аэропорт через заслон талибов. Те же, кто пробился, когда Ил еще не прилетел, могли улететь самолетами других стран. Самое главное, что люди хотят оттуда убежать, потому что талибы там творят страшное.

Пассажиры, которые были у нас, говорили: "Надо бы забрать вот того-то и того-то, моего друга, родственника – ему голову отрежут, их там всех повырезают". И наши спецназовцы делали все, что могли. Мы же постоянно слышали выстрелы за периметром аэропорта.

В итоге, на украинском Иле летели наши соотечественники и граждане Афганистана.

-У нас 28 граждан Украины и остальные афганцы, в том числе, афганцы с украинскими паспортами или видами на жительство, не самые простые граждане — например, бизнесмены. Но те, которым там было опасно оставаться. Среди всех еще была обычная афганка на 8-м месяце беременности. Не помню, кто ее сопровождал. Было двое маленьких детей, одному – годика 2,5, а второму меньше года, в памперсе, его мамочка переодевала постоянно. Но детки вели себя очень спокойно все время – не кричали, не плакали, никому не мешали.

Пассажирами, преимущественно, оказались мужчины. "Среди украинцев, в основном, одни мужчины – те, кто работал строителями, логистами, врачами. И из афганцев тоже большая часть мужчин".

Понятное дело, что многих интересует такой вопрос – почему же огромный самолет не мог задержаться еще, хотя бы, на сутки-двое, чтобы пасссажиров было больше.

-Дело в том, что не было уже возможности 85 человек кормить-поить, укладывать спать в военно-транспортном самолете, здесь же все ограничено, туалетов и кухни нет, — пояснил Евгений Шкурат.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эвакуация украинцев из Афганистана будет продолжаться. Так что, вполне возможно, мелитопольским авиаторам предстоит еще один рейс в эту южноазиатскую страну.