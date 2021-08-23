Из Кабула в Киев вылетел еще один самолет: на борту - сотня афганцев

Из Кабула в Киев вылетел самолет с 100 человек

Из Афганистана, где сейчас происходит переворот, а власть перешла к талибам, вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными людьми.

Об этом во время саммита "Крымская платформа" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на борту воздушного судна, которое летит из Кабула в Киев, находится 100 человек.

Отметим, что Украина оказывает такую помощь афганцам, которые находятся в группе риска, совместно с десятком других государств. Ранее в Киеве приземлился самолет с 83 жителями Афганистана, в числе которых были граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, а также дети и женщины.

Как ранее сообщал "Телеграф", на борту военного самолета США приняли роды у беженки из Афганистана. Известно, что борт приземлился на немецкой авиабазе Рамштайн после того, как у женщины начались осложнения во время родов. На борт сразу после приземления поднялся медицинский персонал. И новорожденного, и его мать доставили в ближайшее медицинское учреждение.