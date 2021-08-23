Якби все було так просто: з’ясувалося, чому з Кабула евакуювали так мало українців

Спочатку планувалася евакуація від 150-ти до 300 осіб

До Києва з Кабула вчора, 22 серпня, прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися у небезпеці через прихід до влади Талібану. Українським військовим вдалося евакуювати 83 людини, хоча планувалася евакуація від 150-ти до 300 осіб.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів командир екіпажу Іл-76 Євген Шкурат.

З його слів стало відомо, що евакуювати дійсно планували значно більшу кількість громадян, проте для безпечної евакуації громадян необхідно було задіяти батальйонні групи і спецназівців, що на момент евакуації не представлялося можливим.

"А так як цього не було зроблено, наші просочувалися і на інші літаки, а хтось там залишився, не зумівши пробитися в аеропорт через заслін талібів. Ті ж, хто пробився, коли Іл ще не прилетів, могли відлетіти літаками інших країн. Найголовніше, що люди хочуть звідти втекти, тому що таліби там творять страшне. Пасажири, які були у нас, говорили: "Треба б забрати ось того-то і того-то, мого друга, родича — йому голову відріжуть, їх там всіх повирызають". І наші спецназівці зробили все, що могли. Ми ж постійно чули постріли за периметром аеропорту", — розповів про те, що відбувається у Кабулі командир екіпажу Іл-76.

Також Шкурат додав, що евакуаційний рейс не міг затриматися у Кабулі ще на добу або дві, тому що людей на борту не було чим годувати. Та й у військовому літаку немає на чому спати, і навіть туалету немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з Афганістану в понеділок, 23 серпня, вилетів ще один український літак з евакуйованими людьми. На борту повітряного судна, яке летить з Кабула до Києва, знаходиться 100 осіб.