Рус

Якби все було так просто: з’ясувалося, чому з Кабула евакуювали так мало українців

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читати російською
Автор
71
Якби все було так просто: з’ясувалося, чому з Кабула евакуювали так мало українців Новина оновлена 23 серпня 2021, 15:20
Військовий літак Іл-76

Спочатку планувалася евакуація від 150-ти до 300 осіб

До Києва з Кабула вчора, 22 серпня, прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися у небезпеці через прихід до влади Талібану. Українським військовим вдалося евакуювати 83 людини, хоча планувалася евакуація від 150-ти до 300 осіб.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів командир екіпажу Іл-76 Євген Шкурат.

З його слів стало відомо, що евакуювати дійсно планували значно більшу кількість громадян, проте для безпечної евакуації громадян необхідно було задіяти батальйонні групи і спецназівців, що на момент евакуації не представлялося можливим.

"А так як цього не було зроблено, наші просочувалися і на інші літаки, а хтось там залишився, не зумівши пробитися в аеропорт через заслін талібів. Ті ж, хто пробився, коли Іл ще не прилетів, могли відлетіти літаками інших країн. Найголовніше, що люди хочуть звідти втекти, тому що таліби там творять страшне. Пасажири, які були у нас, говорили: "Треба б забрати ось того-то і того-то, мого друга, родича — йому голову відріжуть, їх там всіх повирызають". І наші спецназівці зробили все, що могли. Ми ж постійно чули постріли за периметром аеропорту", — розповів про те, що відбувається у Кабулі командир екіпажу Іл-76.

Також Шкурат додав, що евакуаційний рейс не міг затриматися у Кабулі ще на добу або дві, тому що людей на борту не було чим годувати. Та й у військовому літаку немає на чому спати, і навіть туалету немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з Афганістану в понеділок, 23 серпня, вилетів ще один український літак з евакуйованими людьми. На борту повітряного судна, яке летить з Кабула до Києва, знаходиться 100 осіб.

У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Політика
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Дата публікації
Категорія
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
Дата публікації
Категорія
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер