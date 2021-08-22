Укр

В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 11:06
В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Кабула гражданами

В числе эвакуированных — 31 гражданин Украины

В Киев из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с гражданами, которые оказались в опасности из-за прихода к власти Талибана. На этот раз украинские военные эвакуировали 83 человек.

Об этом утром в воскресенье, 22 августа, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, в числе эвакуированных — граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины. Кроме того, удалось эвакуировать украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом.

В МИД отметили, что продолжают работать над следующим таким рейсом.

Журналистам по прибытию самолета Ил-76МД Кулеба сообщил, что из Кабула в Киев доставили 83 человек, в их числе 31 гражданин Украины.

"Это эти граждане Украины, которые на момент вылета борта могли попасть в аэропорт (Кабула — ред.) и их буквально провели через все сложности и блокпосты и посадили на наш борт", — отметил глава МИД.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также встречал борт с эвакуированными, сообщил журналистам, что еще более 100 украинцев остаются в Афганистане.

"Такого мы даже не видели в боевиках в кино. Наши военные проявили настоящий героизм", — рассказал Ермак об эвакуации.

Также он отметил, что всех украинцев, которые остались в Афганистане, обязательно эвакуируют.

Напомним, как сообщал "Телеграф", самолет украинских воздушных сил Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации вылетел из аэропорта Кабула вчера, 21 августа. После этого он отправился в пакистанский аэродром Исламабад, а уже сегодня прибыл в Киев.

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