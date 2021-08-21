Україна вивезла ще один літак з людьми з Кабула: фото

В аеропорту в Пакистані дислокувалися мінімум п’ять іноземних літаків.

Літак українських повітряних сил вивіз частину українців з Афганістану, де їхні життя були під загрозою через прихід до влади Талібану. З аеропорту Кабула вилетів літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

Він безперешкодно вилетів з повітряного простору Афганістану і вже у 10:00 за Києвом був на пакистанському аеродромі Ісламабад. Відзначимо, що крім українського літака там на 21 серпня дислокувалися ще мінімум чотири літаки інших держав. Серед них два літака Douglas KDC-10 і C-130 королівських ВПС Нідерландів, датський C-130 і A330 MRTT НАТО.

Літак повітряних сил ЗСУ вилетів в регіон для евакуації українців і іноземців 18 серпня. Кількість людей, яких він зміг вивести не уточнюється. За інформацією "Телеграфа" евакуював громадян літак Іл-76МД, який дислокується в Мелітополі.

Крім літаків іноземних держав, людей з Афганістану вивозять літаки Пакистанських міжнародних авіаліній — єдиної приватної компанії, яка змогла домовитися про вильоти з Кабула.

Раніше "Телеграф" писав, що глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про плани з евакуації українців з Афганістану, в тому числі і контрактних військових.