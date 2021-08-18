Самолет Минобороны вылетел в Афганистан - сможет ли он эвакуировать украинцев и их семьи
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Для того чтобы начать эвакуацию украинцев из Афганистана, нужно обеспечить безопасную посадку самолета и его взлет.
Украинские самолеты готовы забрать граждан и их семьи, а также иностранцев из Афганистана. Один из самолетов находится в Кабуле, второй — самолет Минобороны вылетел из Киева 18 августа.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко Интерфаксу.
Всего про эвакуацию попросили около 150 человек. Дипломатам предстоит обеспечить безопасную посадку в самолет, чтобы избежать ситуации, когда люди цеплялись за самолеты в надежде спастись от талибов. Необходимо решить также вопрос с заправкой самолета.
Остается нерешенным момент доставки людей в аэропорт, поскольку ситуация в Кабуле нестабильная. Также необходимо согласовать взлет украинских самолетов и разрешение на полет над Афганистаном. Только после решения этих вопросов начнется эвакуация украинцев из Кабула и страны в целом.
Все желающие выехать из Афганистана украинцы уже связались с дипломатическими чиновниками.
Ранее "Телеграф" писал, что в грузовом самолете США из страны бежали 640 человек — их переправили в Катар. Это практические рекордное количество людей для грузового Боинга ВВС США.
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