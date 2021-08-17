Сотни афганцев бежали из страны на грузовом самолете ВВС США (фото)

С детьми на руках — 640 граждан Афганистана сбежали из страны в одном самолете.

Из Кабула в Катар Boeing ВВС США эвакуировал 640 человек — практически рекордное количество людей для этого типа грузовых самолетов. Они бежали из Афганистана после того как там к власти пришли талибы. Изначально такая масштабная эвакуация не планировалась.

Об этом сообщает сайт Defense One.

В Boeing C-17 Globemaster III, военно-транспортный самолет ВВС США, не был готов брать к себе такое количество беженцев. Но в Министерстве обороны США рассказали, что в панике люди продолжали залазить на полуоткрытую рампу самолета С-17, использующего позывной Reach 871.

Эвакуация мирных жителей Афганистана военными США

Командование Boeing вместо того, чтобы высаживать отчаявшихся людей, приняло решение увезти всех. Предварительная оценка количества вывезенных афганцев составляла около 800 человек, но затем информацию уточнили — спасены 640 мирных жителей.

Эвакуация прошла в воскресенье.

Ранее "Телеграф" писал, что вместо украинских военных из Афганистана вывозят иностранцев. Также журналист проанализировал почему у США не вышла кампания в Афганистане, несмотря на колоссальное вложение средств и сил.