Сотни афганцев бежали из страны на грузовом самолете ВВС США (фото)
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С детьми на руках — 640 граждан Афганистана сбежали из страны в одном самолете.
Из Кабула в Катар Boeing ВВС США эвакуировал 640 человек — практически рекордное количество людей для этого типа грузовых самолетов. Они бежали из Афганистана после того как там к власти пришли талибы. Изначально такая масштабная эвакуация не планировалась.
Об этом сообщает сайт Defense One.
В Boeing C-17 Globemaster III, военно-транспортный самолет ВВС США, не был готов брать к себе такое количество беженцев. Но в Министерстве обороны США рассказали, что в панике люди продолжали залазить на полуоткрытую рампу самолета С-17, использующего позывной Reach 871.
Командование Boeing вместо того, чтобы высаживать отчаявшихся людей, приняло решение увезти всех. Предварительная оценка количества вывезенных афганцев составляла около 800 человек, но затем информацию уточнили — спасены 640 мирных жителей.
Эвакуация прошла в воскресенье.
Ранее "Телеграф" писал, что вместо украинских военных из Афганистана вывозят иностранцев. Также журналист проанализировал почему у США не вышла кампания в Афганистане, несмотря на колоссальное вложение средств и сил.
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