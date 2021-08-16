У американцев не получилось, потому что "Талибан" — это и есть Афганистан
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С Украиной та история не повторится
США прекратили многолетнюю операцию в Афганистане, уступив власть "Талибану", но поддерживать Украину в борьбе с агрессией России они не перестанут.
Такое мнение высказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вообще такое то "Талибан", и как он захватил власть в Афганистане.
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