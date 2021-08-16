У американцев не получилось, потому что "Талибан" — это и есть Афганистан

С Украиной та история не повторится

США прекратили многолетнюю операцию в Афганистане, уступив власть "Талибану", но поддерживать Украину в борьбе с агрессией России они не перестанут.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вообще такое то "Талибан", и как он захватил власть в Афганистане.