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У американцев не получилось, потому что "Талибан" — это и есть Афганистан

Автор
А. Цаплиенко
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Автор
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У американцев не получилось, потому что "Талибан" — это и есть Афганистан Новость обновлена 17 августа 2021, 09:52

С Украиной та история не повторится

США прекратили многолетнюю операцию в Афганистане, уступив власть "Талибану", но поддерживать Украину в борьбе с агрессией России они не перестанут.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вообще такое то "Талибан", и как он захватил власть в Афганистане.

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