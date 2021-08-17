Сотні афганців втекли з країни на вантажному літаку ВПС США (фото)

З дітьми на руках — 640 громадян Афганістану втекли з країни в одному літаку.

З Кабула в Катар Boeing ВВС США евакуював 640 осіб — практично рекордна кількість людей для цього типу вантажних літаків. Вони втекли з Афганістану після того як там до влади прийшли таліби. Спочатку така масштабна евакуація не планувалася.

Про це повідомляє сайт Defense One.

Boeing C-17 Globemaster III, військово-транспортний літак ВПС США, не був готовий брати до себе таку кількість біженців. Але в Міністерстві оборони США розповіли, що в паніці люди продовжували залазити на напіввідчинені рампу літака С-17, що використовує позивний Reach 871.

Евакуація мирних жителів Афганістану військовими США

Командування Boeing замість того, щоб висаджувати зневірених людей, прийняло рішення забрати всіх. Попередня оцінка кількості вивезених афганців становила близько 800 осіб, але потім інформацію уточнили — врятовані 640 мирних жителів.

Евакуація відбулась в неділю.

Раніше "Телеграф" писав, що замість українських військових з Афганістану вивозять іноземців. Також журналіст проаналізував чому у США не вийшла кампанія в Афганістані, не дивлячись на колосальне вкладення коштів і сил.