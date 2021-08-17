Сотні афганців втекли з країни на вантажному літаку ВПС США (фото)
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З дітьми на руках — 640 громадян Афганістану втекли з країни в одному літаку.
З Кабула в Катар Boeing ВВС США евакуював 640 осіб — практично рекордна кількість людей для цього типу вантажних літаків. Вони втекли з Афганістану після того як там до влади прийшли таліби. Спочатку така масштабна евакуація не планувалася.
Про це повідомляє сайт Defense One.
Boeing C-17 Globemaster III, військово-транспортний літак ВПС США, не був готовий брати до себе таку кількість біженців. Але в Міністерстві оборони США розповіли, що в паніці люди продовжували залазити на напіввідчинені рампу літака С-17, що використовує позивний Reach 871.
Командування Boeing замість того, щоб висаджувати зневірених людей, прийняло рішення забрати всіх. Попередня оцінка кількості вивезених афганців становила близько 800 осіб, але потім інформацію уточнили — врятовані 640 мирних жителів.
Евакуація відбулась в неділю.
Раніше "Телеграф" писав, що замість українських військових з Афганістану вивозять іноземців. Також журналіст проаналізував чому у США не вийшла кампанія в Афганістані, не дивлячись на колосальне вкладення коштів і сил.
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