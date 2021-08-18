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Літак Міноборони вилетів до Афганістану — чи зможе він евакуювати українців і їх сім’ї

Автор
Г. Михайлова
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Літак Міноборони вилетів до Афганістану — чи зможе він евакуювати українців і їх сім’ї Новина оновлена 18 серпня 2021, 13:19
Міжнародний аеропорт Кабула — повітряні ворота евакуації.

Для того щоб почати евакуацію українців з Афганістану, потрібно забезпечити безпечну посадку літака і його злет.

Українські літаки готові забрати громадян і їх сім’ї, а також іноземців з Афганістану. Один з літаків знаходиться в Кабулі, другий — літак Міноборони вилетів з Києва 18 серпня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко Інтерфаксу.

Всього про евакуацію попросили близько 150 чоловік. Дипломатам належить забезпечити безпечну посадку в літак, щоб уникнути ситуації, коли люди чіплялися за літаки в надії врятуватися від талібів. Необхідно вирішити також питання із заправкою літака.

Залишається невирішеним момент доставки людей в аеропорт, оскільки ситуація в Кабулі нестабільна. Також необхідно узгодити зліт українських літаків і дозвіл на політ над Афганістаном. Тільки після вирішення цих питань почнеться евакуація українців з Кабула і країни в цілому.

Всі бажаючі виїхати з Афганістану українці вже зв’язалися з дипломатичними чиновниками.

Раніше "Телеграф" писав, що у вантажному літаку США з країни втекли 640 осіб — їх переправили в Катар. Це практичні рекордна кількість людей для вантажного Боїнга ВПС США.

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