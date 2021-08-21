Укр

Украина вывезла еще один самолет с людьми из Кабула: фото

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Украина вывезла еще один самолет с людьми из Кабула: фото
Самолет на аэродроме Исламабад перед вылетом в Кабул

В аэропорту в Пакистане дислоцировались минимум пять иностранных самолетов.

Самолет украинских воздушных сил вывез часть украинцев из Афганистана, где их жизни были под угрозой из-за прихода к власти Талибана. Из аэропорта Кабула вылетел самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации.

Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ.

Он беспрепятственно вылетел из воздушного пространства Афганистана и уже к 10:00 по Киеву был на пакистанском аэродроме Исламабад. Отметим, что кроме украинского самолета там на 21 августа дислоцировались еще минимум четыре самолета других государств. Среди них два самолета Douglas KDC-10 и C-130 королевских ВВС Нидерландов, датский C-130 и A330 MRTT НАТО.

Самолет воздушных сил ВСУ вылетел в регион для эвакуации украинцев и иностранцев 18 августа. Количество людей, которых он смог увести не уточняется. По информации "Телеграфа" эвакуировал граждан самолет Ил-76МД, который дислоцируется в Мелитополе.

Кроме самолетов иностранных государств, людей из Афганистана вывозят самолеты Пакистанских международных авиалиний — единственной частной компании, которая смогла договориться про вылеты из Кабула.

Ранее "Телеграф" писал, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о планах по эвакуации украинцев из Афганистана, в том числе и контрактных военных.

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