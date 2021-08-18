Своих не бросим - Кулеба рассказал о положении 12 украинцев на военной базе в Афганистане

На военной базе под Кабулом нет украинских военных, там есть граждане Украины, которые работают по контракту.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба связался с одним из украинцев, которые находятся на военной базе возле Кабула, Афганистан. По его слова прямой угрозы жизни украинских граждан нет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также чиновник призвал не искажать факты — люди, которые находятся на этой базе, не украинские военные. Они граждане Украины, но служат по международному контракту со структурой, которая является субконтрактором ООН.

Он отметил, что пока неизвестно кто именно организует вывоз военных с базы, ведь кроме украинцев там продолжают находиться сотни солдат и из других стран. Это может быть компания, которая наняла людей на службу. По словам Кулебы просто выйти с базы невозможно, идут переговоры.

Также он отметил, что связь ранее с украинцами поддерживали из посольства в Таджикистане. С кем именно говорил Кулеба он не указал в целях безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в захваченном талибами Афганистане остаются полторы сотни украинцев. Исламисты уже начали вводить в стране свои порядки — закрашивают рекламу и запрещают женщинам выходить на улицы.