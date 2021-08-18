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Своїх не кинемо — Кулеба розповів про становище 12 українців на військовій базі в Афганістані

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Своїх не кинемо — Кулеба розповів про становище 12 українців на військовій базі в Афганістані Новина оновлена 18 серпня 2021, 12:45
В українському МЗС тримають на контролі ситуацію з поверненням співвітчизників на Батьківщину.

На військовій базі під Кабулом немає українських військових, там є громадяни України, які працюють за контрактом.

Глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зв’язався з одним з українців, які перебувають на військовій базі біля Кабула, Афганістан. За його слова прямої загрози життю українських громадян немає.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також чиновник закликав не спотворювати факти — люди, які перебувають на цій базі, не українські військові. Вони громадяни України, але служать за міжнародним контрактом зі структурою, яка є субконтрактором ООН.

Він зазначив, що поки невідомо, хто саме організовує вивезення військових з бази, адже крім українців там продовжують перебувати сотні солдатів і з інших країн. Це може бути компанія, яка найняла людей на службу. За словами Кулеби просто вийти з бази неможливо, йдуть переговори.

Також він зазначив, що зв’язок раніше з українцями підтримували з посольства в Таджикистані. З ким саме говорив Кулеба він не вказав в цілях безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в захопленому талібами Афганістані залишаються півтори сотні українців. Ісламісти вже почали вводити в країні свої порядки — зафарбовують рекламу і забороняють жінкам виходити на вулиці.

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