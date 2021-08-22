В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)

У числі евакуйованих — 31 громадянин України

У Київ з Кабула прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися у небезпеці через прихід до влади Талібану. Цього разу українські військові евакуювали 83 осіб.

Про це зранку у неділю, 22 серпня, повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

За його словами, у числі евакуйованих — громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки. Крім того, вдалося евакуювати українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом.

У МЗС зазначили, що продовжують працювати над наступним таким рейсом.

Журналістам по прибуттю літака Іл-76МД Кулеба повідомив, що з Кабула у Київ доставили 83 чоловік, у їх числі 31 громадянин України.

"Це ці громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту (Кабула — ред.) і їх буквально провели через усі складнощі та блокпости і посадили на наш борт", — зазначив глава МЗС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який також зустрічав борт з евакуйованими, повідомив журналістам, що ще понад 100 українців залишаються у Афганістані.

"Такого ми навіть не бачили у бойовиках в кіно. Наші військові проявили справжній героїзм", — розповів Єрмак про евакуацію.

Також він зазначив, що всіх українців, які залишилися у Афганістані, обов’язково евакуюють.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", літак українських повітряних сил Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації вилетів з аеропорту Кабула вчора, 21 серпня. Після цього він відправився у пакистанський аеродром Ісламабад, а вже сьогодні прибув до Києва.