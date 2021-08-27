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Наслідки терактів в Кабулі — число загиблих від вибухів зросло до 170 осіб

Автор
І. Гамчук
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Наслідки терактів в Кабулі — число загиблих від вибухів зросло до 170 осіб Новина оновлена 27 серпня 2021, 18:19
Кабул

У Кабулі загинули 170 осіб внаслідок вибухів.

У столиці Афганістану Кабул внаслідок серії терактів, які почалися в четвер, 26 серпня, загинули вже 170 осіб.

Про це 27 серпня повідомляє американський телеканал "CBS News".

У ЗМІ пишуть, що серед загиблих 32 чоловіка, три жінки, троє дітей, особи ще 132 людей не визначили. Поки що ця інформація ще не підтверджена, тому точних даних немає.

Відомо, що ще близько 200 осіб отримали поранення внаслідок терактів.

Нагадуємо, що біля міжнародного аеропорту Кабула через кілька годин після попередження про теракт 26 серпня смертник підірвав себе в натовпі, через що постраждав не тільки він, а й понад десяток інших людей.

Через деякий час в аеропорту Кабула прогримів другий вибух. Він стався біля готелю, де збиралися американці.

Відомо, що в результаті загинули 13 людей, ще понад 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих були американські військовослужбовці.

Увечері того ж дня в Кабулі стався ще один вибух — спрацювала міна в автомобілі поблизу згорілого мосту. Таким чином на цей момент вже приблизно сотня і сім десятків людей позбулися життів через теракти в Афганістані, і ще величезна кількість людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи в аеропорту Кабула могли негативно позначитися на евакуації мирних громадян, але вже 27 серпня рейси відновили і людей продовжують вивозити з Афганістану, де 15 серпня представники "Талібану" остаточно взяли владу у свої руки.

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