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Посольство США объявило о "конкретной угрозе" в аэропорту Кабула и призвало американцев уходить оттуда

Автор
А. Дворовенко
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Посольство США объявило о "конкретной угрозе" в аэропорту Кабула и призвало американцев уходить оттуда Новость обновлена 29 августа 2021, 08:10
Эвакуация граждан из Афганистана

Американцев призывают покинуть как аэропорт Кабула, так и все прилегающие к нему территории

После серии терактов в аэропорту Кабула, где погибли по меньшей мере 170 человек, посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть территорию аэропорта и его окрестности.

Соответствующее предупреждение появилось в воскресенье, 29 августа, на сайте посольства США в Афганистане.

Американцев просят избегать поездок в аэропорт Кабула, а тем, гражданам США, которые сейчас находятся на территории аэропорта, советуют немедленно его покинуть. Причем речь идет о всех окрестностях аэропорта столицы Афганистана.

Кроме того, американцев просят избегать толп, следить за информацией в местных СМИ и следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение.

Стоит отметить, что накануне президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие двое суток в Кабуле "вполне вероятна" еще одна террористическая атака и распорядился защитить американских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате серии терактов в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 170 человек (в том числе 13 американских военнослужащих), еще 200 получили серьезные ранения.

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