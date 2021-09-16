Французы заявили про ликвидацию главаря ИГИЛ в Африке

За боевиком тянется след из убитых и похищенных людей.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил про нейтрализацию Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Главарь боевиков Исламского государства в Большой Сахаре был причастен к смерти французских волонтеров в Нигерии.

Про ликвидацию боевика президент написал в Твиттере.

Французский контингент базируется в Сахеле — переходном регионе между пустыней Сахарой и плодородными землями. Макрон отметил, что ликвидация аль-Сахрави — еще один успех в борьбе с террористами в этом регионе. Он были лидером боевиков ИГИЛ более шести лет.

Позже Макрон опубликовал твит призывающий французов почтить память погибших в этом регионе во время малийской операций "Сервал" в 2013-2014 гг и "Бархан" с июля 2014 и по сей день.

Также президент пообещал продолжить борьбу с терроризмом в Африке при поддержке американцев, европейских войск и африканских партнеров.

Два года назад правительство США предлагало 5 млн долларов за помощь в обнаружении лидера боевиков ИГИЛ.

Ранее "Телеграф" писал, что США мстят за погибших во время вывода войск из Афганистана солдат. Они обстреляли Кабул, чтобы ликвидировать еще одного террориста смертника. За терактами в аэропорту Кабула стоит ИГИЛ.