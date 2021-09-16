Французы заявили про ликвидацию главаря ИГИЛ в Африке
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За боевиком тянется след из убитых и похищенных людей.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил про нейтрализацию Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Главарь боевиков Исламского государства в Большой Сахаре был причастен к смерти французских волонтеров в Нигерии.
Про ликвидацию боевика президент написал в Твиттере.
Французский контингент базируется в Сахеле — переходном регионе между пустыней Сахарой и плодородными землями. Макрон отметил, что ликвидация аль-Сахрави — еще один успех в борьбе с террористами в этом регионе. Он были лидером боевиков ИГИЛ более шести лет.
Позже Макрон опубликовал твит призывающий французов почтить память погибших в этом регионе во время малийской операций "Сервал" в 2013-2014 гг и "Бархан" с июля 2014 и по сей день.
Также президент пообещал продолжить борьбу с терроризмом в Африке при поддержке американцев, европейских войск и африканских партнеров.
Два года назад правительство США предлагало 5 млн долларов за помощь в обнаружении лидера боевиков ИГИЛ.
Ранее "Телеграф" писал, что США мстят за погибших во время вывода войск из Афганистана солдат. Они обстреляли Кабул, чтобы ликвидировать еще одного террориста смертника. За терактами в аэропорту Кабула стоит ИГИЛ.
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