Військові США знищили топ-терориста: Байден звернеться до нації

Бойовики втратили чергового лідера

У четвер, 3 лютого, на території Сирії було ліквідовано керівника терористичної організації "Ісламську державу". Долю Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші вирішив американський спецназ.

Подробиці повідомляє The Associated Press.

Інформація про смерть лідера бойовиків було опубліковано Білим домом. За словами президента США Джозефа Байдена, в антитерористичній операції не постраждав жоден солдат. Офіційне звернення лідера нації до народу очікується увечері 3 лютого.

Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші

Тим часом журналістам вдалося дізнатися, що спецназ діяв у селищі Атне на північному заході Сирії. Американські військовослужбовці зіткнулися з вогневою відсічю наближених до глави "ІГІЛ" бойовиків — бій тривав близько двох годин.

Фото з місця подій

Повідомляється, що в результаті перестрілок і множинних вибухів, крім аль-Курайші, загинуло ще 12 людей. За попередніми даними, серед померлих чотири жінки та шестеро дітей. При цьому місцеві жителі зізнаються, що військовослужбовці чесно оголосили про свою присутність та запропонували жінкам здатися або залишити місцевість.

Судячи з усього, це одна з наймасштабніших операцій американських військових щодо "Ісламської держави" з 2019 року. Зазначимо, що два роки тому рейд закінчився загибеллю попереднього ватажка бойовиків Абу Бакра аль-Багдаді.

Зазначимо, що раніше "ІГІЛ" втратила одного зі своїх ватажків у Великій Сахарі. З бойовиком Аднаном Абу Валідом аль-Сахраві розправилися французькі військові.

Також "Телеграф" писав про те, що в Україні було затримано кількох терористів з "Ісламської держави", серед яких виявились і російські громадяни.