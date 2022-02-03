Военные США уничтожили топ-террориста: Байден обратится к нации

Боевики потеряли очередного лидера

В четверг, 3 февраля, на территории Сирии был ликвидирован руководитель террористической организации "Исламское государство". Судьбу Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши решил американский спецназ.

Подробности сообщает The Associated Press.

Информация о смерти лидера боевиков была опубликована Белым домом. По словам президента США Джозефа Байдена, в антитеррористической операции не пострадал ни один солдат. Официальное обращение лидера нации к народу ожидается вечером 3 февраля.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши

Тем временем журналистам удалось узнать, что спецназ действовал в поселку Атне на северо-западе Сирии. Американские военнослужащие столкнулись с огневым отпором приближенных к главе "ИГИЛ" боевиков — бой продолжался около двух часов.

Фото с места событий

Сообщается, что в результате перестрелок и множественных взрывов помимо аль-Курайши погибло еще 12 человек. По предварительным данным, среди умерших четыре женщины и шестеро детей. При этом местные жители признаются, что военнослужащие честно объявили о своем присутствии и предложили женщинам сдаться или покинуть местность.

Судя по всему, это одна из самых масштабных операций американских военных касаемо "Исламского государства" с 2019 года. Отметим, что два года назад рейд закончился гибелью предыдущего главаря боевиков Абу Бакр аль-Багдади.

Отметим, что ранее "ИГИЛ" потеряла одного из своих главарей в Большой Сахаре. С боевиком Аднаном Абу Валидом аль-Сахрави расправились французские военные.

Также "Телеграф" писал о том, что в Украине было задержано несколько террористов из "Исламского государства", среди которых обнаружились и российские граждане.