Укр

Смерть главы "Исламского государства": Байден рассказал, как уничтожили террориста

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дом в котором находился главарь ИГИЛ
Дом в котором находился главарь ИГИЛ

Операцию уже назвали крупнейшим с 2019 года ударом по ИГИЛ.

Президент США Джо Байден раскрыл новые детали ликвидации главаря террористов ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом он рассказал в своем видеообращении к американцам по завершении спецоперации.

Байден указал, что главарь боевиков лично привел в действие взрывное устройство, которое привело к серии взрывов и масштабным разрушениям.

Как известно, операция спецназа США стала самым серьезным ударом по ИГИЛ с 2019 года, когда был ликвидирован предыдущий главарь этой террористической организации Абубакра аль-Багдади.

Она проводилась в городе Атма, что в сирийской провинции Идлиб. Около полуночи по местному времени (то же, что и по Киеву), несколько американских вертолетов приземлилось в городе, после чего спецназовцы через громкоговорители на арабском языке призвали женщин и детей покинуть зону проведения операции.

Террористы же сдаваться не собирались и оказали серьезное сопротивление. Бой длился около двух часов, а затем вертолеты покинули место проведения операции.

По данным западных СМИ, американцы в боях потерь не понесли. Также известно, что во время стрельбы погибли 13 человек, среди которых шестеро детей и четыре женщины, по другой же информации погибли четверо детей и три женщины.

Напомним, в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Большой Сахаре был ликвидирован главарь африканской ячейки ИГИЛ Аднан Абу Валид аль-Сахрави.

Теги:
#США #Джо Байден #ИГИЛ
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