Убитый боевик координировал расширение деятельности организации на Африканском континенте

Объявивший накануне о передаче Украине десятков танков Abrams президент Соединенных Штатов Джо Байден на днях отдал еще одно важное распоряжение: провести в Сомали контртеррористическую операцию.

Об этом пишет The New York Times.

В ходе данной операции американские военные ликвидировали главаря "Исламского государства" Билала аль-Судани, который был ключевым деятелем и куратором глобальной сети ИГИЛ.

"Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ", — пишет издание.

Кроме этого, уничтожено 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.

По данным американской разведки, аль-Судани координировал расширение деятельности "Исламского государства" на Африканском континенте, а также финансировал филиалы группировки по всему миру.

Напомним, что законодательство США предусматривает, что к лицам и государствам, которые получают статус террористов, могут быть применены любые меры воздействия, вплоть до полного их уничтожения. Поэтому сейчас огромные усилия украинских дипломатов и руководства государства направлены на то, чтобы убедить американских союзников признать россию государством-террористом со всеми вытекающими из этого шага последствиями.