Российских генералов становится все меньше: ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта (фото)

Оккупант командовал десантниками в 2015-2017 годах, а в Украине был командиром мобилизованных из Татарстана

В Украине уничтожен очередной российский генерал-майор, который командовал полком мобилизованных из Татарстана. Дмитрия Ульянова ликвидировали с 4 на 5 февраля 2023 года.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. По данным из открытых источников, в Украине уже ликвидировано около 10 генералов.

В российских Telegram-каналах вечером 5 февраля сообщили, что ночью был ликвидирован бывший командир 98-й дивизии ВДВ, гвардии генерал-майор Дмитрий Ульянов, который командовал дивизией в 2015-2017 годах. Известно, что воевать в Украину он пошел по собственному желанию — добровольцем. Ему поручили командовать полком мобилизованных из Татарстана. Где именно был ликвидирован российский генерал — не сообщается.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), по состоянию на начало февраля 2023 года в Украине ликвидировано 1740 высокопоставленных российских военнослужащих, среди которых:

генералов — 10;

полковников — 52;

подполковников — 119;

майоров — 232 ;

капитанов — 334;

старших лейтенантов — 553;

лейтенантов — 292;

звания не идентифицированы — 148.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте был ликвидирован российский футболист-захватчик. Спортсмен пошел воевать в Украину из-за мобилизации.