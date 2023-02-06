Российских генералов становится все меньше: ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта (фото)
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Оккупант командовал десантниками в 2015-2017 годах, а в Украине был командиром мобилизованных из Татарстана
В Украине уничтожен очередной российский генерал-майор, который командовал полком мобилизованных из Татарстана. Дмитрия Ульянова ликвидировали с 4 на 5 февраля 2023 года.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. По данным из открытых источников, в Украине уже ликвидировано около 10 генералов.
В российских Telegram-каналах вечером 5 февраля сообщили, что ночью был ликвидирован бывший командир 98-й дивизии ВДВ, гвардии генерал-майор Дмитрий Ульянов, который командовал дивизией в 2015-2017 годах. Известно, что воевать в Украину он пошел по собственному желанию — добровольцем. Ему поручили командовать полком мобилизованных из Татарстана. Где именно был ликвидирован российский генерал — не сообщается.
Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), по состоянию на начало февраля 2023 года в Украине ликвидировано 1740 высокопоставленных российских военнослужащих, среди которых:
- генералов — 10;
- полковников — 52;
- подполковников — 119;
- майоров — 232 ;
- капитанов — 334;
- старших лейтенантов — 553;
- лейтенантов — 292;
- звания не идентифицированы — 148.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте был ликвидирован российский футболист-захватчик. Спортсмен пошел воевать в Украину из-за мобилизации.