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Российских генералов становится все меньше: ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Российский генерал-майор Дмитрий Ульянов Новость обновлена 06 февраля 2023, 23:36
Российский генерал-майор Дмитрий Ульянов. Фото Открытые источники

Оккупант командовал десантниками в 2015-2017 годах, а в Украине был командиром мобилизованных из Татарстана

В Украине уничтожен очередной российский генерал-майор, который командовал полком мобилизованных из Татарстана. Дмитрия Ульянова ликвидировали с 4 на 5 февраля 2023 года.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. По данным из открытых источников, в Украине уже ликвидировано около 10 генералов.

В российских Telegram-каналах вечером 5 февраля сообщили, что ночью был ликвидирован бывший командир 98-й дивизии ВДВ, гвардии генерал-майор Дмитрий Ульянов, который командовал дивизией в 2015-2017 годах. Известно, что воевать в Украину он пошел по собственному желанию — добровольцем. Ему поручили командовать полком мобилизованных из Татарстана. Где именно был ликвидирован российский генерал — не сообщается.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), по состоянию на начало февраля 2023 года в Украине ликвидировано 1740 высокопоставленных российских военнослужащих, среди которых:

  • генералов — 10;
  • полковников — 52;
  • подполковников — 119;
  • майоров — 232 ;
  • капитанов — 334;
  • старших лейтенантов — 553;
  • лейтенантов — 292;
  • звания не идентифицированы — 148.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте был ликвидирован российский футболист-захватчик. Спортсмен пошел воевать в Украину из-за мобилизации.

Теги:
#Генерал-майор #Оккупанты #Российский офицер #Потери России