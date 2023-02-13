Ворог ще не використав усіх можливостей: військовий розповів, яким буде наступ росіян

рф кине всі сили, аби під час нового наступу все ж досягти своїх цілей

Готуючись до повторного повномасштабного наступу на Україну, росія береже гіперзвукові ракети типу "Кинджал", якими згодом планує "придушити" українські сили протиповітряної оборони на окремих ділянках лінії фронту.

На думку ексспікера Генштабу Збройних сил України, військового експерта, полковника Влада Волошина, росія у війні проти українців ще не використала усіх своїх можливостей. Ці сили вона береже для повторного наступу. Про це він розповів у коментарі "Телеграфу".

За його словами, зараз окупаційна армія робить усе можливе, аби під час нового масштабного наступу отримати можливість "придушити" сили ППО та ПРО України. Водночас, враховуючи, що ворожим угрупованням зараз керує генерал валерій герасимов, який вже встиг відзначитися своєю жорстокістю, зокрема, й до мирного населення, рф використовуватиме під час нового нападу усе, що має.

"Російський ворог намагається розкрити нашу систему ППО та ПРО. Щоб, коли почне справді новий широкомасштабний наступ (поки що це, швидше, масовані атаки на окремих ділянках фронту) – придушити їх. І використати авіацію. А вона у цій війні ще не зіграла своєї ролі. Враховуючи, що керує російським угрупуванням знову генерал Герасимов, він пустить у хід усі наявні сили та кошти. Як зробив це 24 лютого 2022-го", — пояснив він.

Волошин також додав, що противник ще не використав усіх своїх можливостей під час масованих обстрілів мирних українських міст, адже береже гіперзвукові "Кинджали", яких залишилося не так багато. Тому українцям потрібно бути готовими до того, що рано чи пізно рф все ж вдасться до застосування цього типу ракет у комплексі з іншими боєприпасами дальньої дії та атаками дронів.

Більше заяв Влада Волошина читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Будуть атакувати": військовий експерт про плани росіян та очікування України від нового "Рамштайну".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський політолог Андрій Піонтковський оцінив ймовірний повторний наступ росії на Україну. На думку експерта, хоч би яким був подальший розвиток подій на фронті, українці все одно переможуть окупаційну армію.