Над Київщиною — невідомі повітряні цілі, працює ППО: що відомо

Декілька цілей вже вдалося збити

У небі над Київською областю сьогодні, 15 лютого, було зафіксовано повітряні цілі. У зв’язку з цим у небо підняли наші винищувачі. "Телеграф" розповість про перші подробиці події.

Так, за інформацією Київської обласної військової адміністрації, в області наразі працює ППО. Громадян просять зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Водночас у мережі пишуть, що невідомий динамічний об’єкт у небі може бути розвідувальним безпілотником або повітряною кулею з кутовими відбивачами. Крім того, зазначається, що в небо була піднята наша авіація і що об’єкт вже збили.

Жителі Києва повідомляють про сирени у місті. Повітряну тривога тим часом оголошено не було. Інформацію про це булю опублікованю у місцевому Telegram-каналі.

На південь від Чернігова також було зафіксовано динамічний об’єкт. Ймовірно, йдеться про аеростат (повітряна куля з кутовими відбивачами). За словами блогера та волонтера Сергія Стерненка, цю ціль також збили.

Пізніше у соцмережі з’явилася інформація про те, що над Київською областю було збито ще один динамічний об’єкт.

Після хвилі повідомлень та припущень у соцмережах про те, що сталося, офіційний коментар про подію дав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, у небі над Україною сьогодні були зафіксовані ворожі кулі з відбивачами, які рухаються від подиху вітру.

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде. Це куля. Це застосовувалося 12 числа. І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дме — туди вона й летить", — повідомив Ігнат.

Він додав, що окупанти мають намір використовувати хибні цілі, щоб відволікати увагу від бойових безпілотників і виснажувати українську ППО.

"Ворог хоче, щоб по них працювали. Використовують їх як хибні цілі, щоб виснажувати нашу ППО у боєкомплекті, відволікати увагу. А ще та куля може приховати разом використаний БПЛА десь. Можливо, були й кулі, і БПЛА. Зараз не маю точної інформації, будемо з'ясовувати оперативно", — підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 14 лютого в повітряному просторі нашої країни зафіксовано кулі з кутовими відбивачами, які запустила рф. Потім у Румунії було зафіксовано повітряну ціль, схожу на аеростат.

За деякий час до цього подібний випадок стався у Молдові. На деякий час країна закрила свій повітряний простір, а в мережі почали з’являтися повідомлення про те, що в небі зафіксували російський розвідувальний дрон.