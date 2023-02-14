Повітряна ціль над Румунією та російські кулі над Україною: що схвилювало військових

ВПС Румунії підняли в небо винищувачі

У повітряному просторі України 14 лютого було зафіксовано кулі з кутовими відбивачами, які запустила росія. А в Румунії цього ж дня зафіксовано повітряну ціль, схожу на аеростат.

Як пише румунське видання Digi24, посилаючись на дані Міноборони країни, система повітряного спостереження румунських ВПС 14 лютого виявила невелику повітряну ціль, яка за своїми характеристиками нагадує метеозонд. Цей об’єкт знаходився на висоті близько 11 000 метрів у повітрі на південному сході Румунії.

"Румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення об’єкта, і два літаки МіГ-21 LanceR румунських ВПС вилетіли з 86-ї авіабази Фетешті, подавшись у район, де було повідомлено про повітряну ціль", — йдеться в повідомленні.

При цьому збити її не вдалося, вона зникла, винищувачі не помітили цілі під час підльоту.

"Прибувши в цей район, екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах Літаки протримали в цьому районі близько 30 хвилин для повного з’ясування повітряної обстановки, після чого вони повернулися на авіабазу", — пишуть журналісти.

Також повітряні кулі 14 лютого було помічено і в повітряному просторі України. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП заявив, що ці об’єкти є кулями з кутовими відбивачами, які запустила росія з метою проведення повітряної розвідки та відволікання нашого ППО.

"Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого в Дніпропетровській області – ред.). Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована", — підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 лютого Молдова закрила повітряний простір, а місцеві ЗМІ говорять про російський розвідувальний дрон.

Також ми повідомляли, що у справі про повітряні об’єкти над США не виключають і версію з прибульцями.