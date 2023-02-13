Пентагон не виключає версію про прибульців. Що ж збили у небі над США

Військові не розуміють, що утримувало у повітрі об'єкти

Американські винищувачі за останніх 8 днів збили у небі над США чотири летючі кулі, що є безпрецедентною кількістю для мирного часу. На подив, це не завжди були кулі — а саме летючі об’єкти: циліндр-дирижабль та восьмикутник зі струнами.

Останні рази про причетність Китаю говорили менше. Військові США знали про об’єкти так мало, що не виключали навіть версію з прибульцями.

Що та де збили (хронологія)

Карта збитих над США та Канадою НЛО

Наприкінці січня куля-розвідниця з Китаю кілька днів дрейфувала над США. 4 лютого її збили винищувачі на узбережжі Південної Кароліни, це транслювали онлайн:

Куля важила більше тонни, мала гондолу розміром з три автобуси, кілька антен і сонячні панелі. Там знайшли засоби спостереження.

Далі, у п’ятницю, 10 лютого, на півночі Аляски збивають ще один об'єкт без двигунів чи систем управління на висоті 12 тис. метрів.

на півночі збивають ще один об'єкт без двигунів чи систем управління на висоті 12 тис. метрів. В суботу, 11 лютого, у повітряному просторі Канади, над Юконом, винищувач збив у прямому смислі НЛО (невідомий летючий об'єкт), бо малий циліндричний об'єкт не змогли ідентифікувати.

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо прокоментував наказ збити НЛО над Юконом

У неділю, 12 лютого, американський винищувач F-16 збиває четвертий об'єкт поблизу озера Гурон, що летів на висоті приблизно 6 тис. м у повітряному просторі США. Цей загадковий об’єкт описують як восьмикутну конструкцію зі звисаючими струнами чи нитками.

Версія про НЛО

Кулі, подібні до першої, вже без проблем пролітали над США: щонайменше три за часів Дональда Трампа, та один під час президенства Байдена.

Але Пентагон наголошує на сильній різниці між першою повітряною кулею з Китаю та трьома загадковими об’єктами, збитими цими вихідними. Військові не розуміють про них нічого: ні як вони утримувалися у повітрі, ні те, звідки вони взялися.

Американський генерал Глен Ван Герк

На брифінгу в Пентагоні глава NORAD (командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) генерал Глен Ван Герк заявив, що версію про НЛО та прибульців теж не виключають.

"На цей момент ми продовжуємо оцінювати кожну загрозу або потенційну загрозу, невідому, яка наближається до Північної Америки, намагаючись її ідентифікувати", — сказав Ван Герк.

Інший представник оборони США, який побажав залишитися анонімним, сказав, що військові не бачили жодних доказів того, що будь-який з об’єктів, про які йде мова, був позаземного походження, передає Reuters.

Уламки першої кулі вже знайшли, пошуки залишків трьох об’єктів продовжуються. Також відомо, що об'єкт, виявлений у неділю мав потенційні можливості спостереження.

Китай теж бачив у себе кулі

У китайському МЗС на збиття першого аеростата (4 лютого) відповіли США досить різко — Пекін висловив протест, назвавши його цивільним безпілотним аеростатом, який заблудився.

Далі ж Китай заявив, що теж постійно бачить у своєму небі американські кулі-шпигунки. Мовляв, аеростати США понад 10 разів незаконно пролітали у повітряному просторі КНР із 1 січня 2022 р., передає South China Morning Post.

Звинувачення Китаю (щоправда, без доказів) з’явилося менш ніж за день після заяви, що Пекін готується збити невпізнаний об’єкт, що летить біля його східного узбережжя поблизу ядерної бази.

Об’єкт було виявлено в неділю над водами біля Жічжао, портового міста на півночі Китаю в провінції Шаньдун поблизу Бохайського моря, і місцева влада заявила, що готова його збити.

Програма шпигунських куль

Американські військові натякали, що цілями, швидше за все, були повітряні кулі спостереження. США працюють над тим, щоб оцінити, наскільки широкою є китайська програма розвідувальних повітряних куль.

Висотна повітряна куля

За останні роки повітряні кулі кілька разів використовувалися над повітряним простором США, літаючи на висоті 100 км, через що їх важко побачити на радарі.

Військові США називають їх "висотними повітряними кулями" — HAB (High Altitude Balloons). Нещодавно Пентагон поінформував Конгрес, заявивши, що за HAB спостерігають літаки U2.

Конгресмен Майкл Маккол, голова комітету Палати представників із закордонних справ, стверджував, що повітряні кулі намагалися отримати інформацію про місця запуску міжконтинентальних балістичних ракет США — ядерного стримування Америки.

Сьогодні до дискусії долучився Тайвань — на острові протягом останніх років теж спостерігали десятки польотів китайських військових повітряних куль у своєму повітряному просторі, передає The Financial Times. Видання припускає, що цей факт посилює занепокоєння про підготовку Пекіном до нападу.

"Вони приходять дуже часто, востаннє лише кілька тижнів тому", — сказав високопоставлений тайванський чиновник. Однак ці кулі зроблені з іншого матеріалу та літають нижче (20 тис. футів).

Інша особа, проінформована про це, сказала, що такі вторгнення куль відбуваються в середньому раз на місяць. Інші країни регіону, включаючи Японію та Філіппіни, спостерігали проходження повітряних куль у свій повітряний простір, але їхні уряди надали мало деталей.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у США вже виринала тема НЛО. Пентагон розслідував випадки загадкових об’єктів з незвичними льотними характеристиками.

У звіті за червень 2021 року 144 знахідки, виявлені з 2004 по 2021 рік, фігурували під терміном "невідомі повітряні явища". Звіт про НЛО підготували за запитом Конгресу США після того, як американські військові повідомили про численні об'єкти, що безладно рухаються в небі.

Вже цього року Пентагон оприлюднив інформацію про те, що у небі над США зафіксували майже дві сотні невідомих літаючих об’єктів за минулий 2022 рік. Пентагон каже, що не знайшов доказів, які б вказували на відвідування Землі розумними інопланетянами.