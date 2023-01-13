Над США помітили майже 200 НЛО — Пентагон офіційно розкрив інформацію

Невідомі літаючі об'єкти показали незвичні характеристики польоту

У небі над США зафіксували майже дві сотні невідомих літаючих об’єктів за минулий 2022 рік. Експертам ще належить з’ясувати їхнє походження та характеристики, сказано у звіті Американського Міноборони, опублікованому на сайті Пентагону.

Так, 2022 року в небі над Америкою було зафіксовано 510 повітряних об’єктів. З них вдалося розпізнати та ідентифікувати лише 366. Найчастіше це були безпілотники, птахи, повітряні кулі та навіть пластикові пакети. Ще 171 літаючий об’єкт розпізнати не вдалося. У звіті сказано, що ці НЛО продемонстрували незвичайні характеристики.

"Деякі з невідомих об’єктів, ймовірно, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості та вимагають подальшого аналізу", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про НЛО збирали агенції розвідувальної спільноти та органи військової розвідки США. Також цим займалося Федеральне управління цивільної авіації, Національне управління океанографії та атмосфери, Міністерство енергетики та NASA.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є НЛО прибульцями. У США дали приголомшливу відповідь.