Сонячну енергію збиратимуть у космосі: на орбіту вивели цікавий апарат (відео)

Апарат розпочне роботу протягом найближчих тижнів

Ракета SpaceX Falcon 9 у вівторок, 3 січня, вивела на орбіту місію Transporter-6 зі 116 супутниками на борту. Крім українського наносупутника PolyITAN-HP-30, там також була ще одна цікава установка під назвою SSPD.

Як повідомляє CNET, ця абревіатура розшифровується як Space Solar Power Demonstrator (Демонстратор космічної сонячної енергії), а його завданням є показати, наскільки ефективним буде розгортати видобуток електрики на орбіті Землі.

50-кілограмовий апарат має перевірити декілька ключових принципів роботи майбутніх космічних електростанцій. Перші експерименти розпочнуться через кілька тижнів після розгортання SSPD, а на їхнє завершення можуть знадобитися місяці збору даних.

SSPD є першим прототипом технології видобування сонячної енергії в космосі та може відкрити шлях до промислового виробництва електрики за межами Землі.

Оскільки в космосі немає перешкод у вигляді хмар та атмосфери, а ніч там ніколи не настає, виробляти сонячну енергію на орбіті можна безперервно і передавати її в місця, де виробництво зеленої енергії не можна розгорнути з тих чи інших причин.

Як повідомлялося раніше, поки на орбіту виводяться нові апарати, один з апаратів минулого століття готується впасти на землю. Йдеться про супутник ERBS вагою майже 2,5 тонни, який знаходився на орбіті вражаючих 38 років.