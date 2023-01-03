У космос вирушає перший український приватний супутник: дивіться онлайн відео запуску

EOS SAT-1 побудований українсько-південноафриканською компанією

Компанія SpaceX відомого американського мільярдера Ілона Маска 3 січня здійснить запуск на орбіту одразу 114 супутників різних компаній. Старт місії під назвою Transporter-6 призначено о 16:56 за київським часом.

Зазначимо, що серед десятків апаратів для України одним із найголовніших стане український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності нашої країни. Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки, космічний апарат створили вчені Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" у рамках реалізації відповідних проектів переможців конкурсів наукових досліджень та розробок та договору базового фінансування.

Супутника разом з іншими буде доставлено на орбіту Землі за допомогою ракети-носія Falcon-9. Після того, як апарат досягне заданої точки, він забезпечуватиме реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Крім того, як пише видання Universemagazine, можна відзначити і апарат під назвою EOS SAT-1 ( перший український приватний супутник ). Він побудований українсько-південноафриканською компанією-виробником космічної оптики Dragonfly Aerospace та оснащений двома високоточними камерами DragonEye. Двигун супутника розробила українська компанія SETS (Space Electric Thruster Systems), а Flight Control Propulsion забезпечила 3D-друк деталей та виготовлення елементів корпусу.

EOSDA, як глобальний провайдер супутникової аналітики, отримуватиме знімки з цього супутника для подальшої обробки та забезпечення своїх клієнтів якісними даними для прийняття обґрунтованих рішень в аграрному секторі.

Трансляцію запуску можна буде переглянути на YouTube-каналі компанії SpaceX.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці купили супутник для Збройних Сил України.