Starlink підвищує тарифи для українців: скільки тепер коштує супутниковий інтернет Маска

Користувачів повідомляють по email

Компанія Starlink відомого американського мільярдера Ілона Маска повідомила про підвищення вартості місячної плати за користування послугою супутникового Інтернету Starlink в Україні.

Про підвищення тарифів користувачів з нашої країни повідомили за допомогою розсилки електронною поштою. Згідно з повідомленням, цінник на послуги компанії зріс з 60, до 75 доларів на місяць (2800 гривень). Нові ціни почнуть діяти вже з 29 грудня 2022 року.

Зазначимо, що при цьому, згідно з цінами, опублікованими на офіційному сайті, термінали Starlink теж подорожчали. Якщо раніше вони коштували 600, то тепер треба заплатити 700 доларів.

Як пише видання УНІАН, на сьомому місяці повномасштабної війни в Україні компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет Starlink для нашої країни, а також низку інших країн. Вартість була знижена зі 100 доларів за місяць до 60. Тепер, очевидно, тариф знову підвищили у рамках перегляду цін у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська SpaceX Ілона Маска подала до суду на українську компанію.

Також ми повідомляли про те, що у Збройних сил України виникли проблеми із супутниковим інтернетом Starlink. Неполадки проявилися після заяви американського мільярдера та глави SpaceX Ілона Маска про те, що його компанія продовжить безкоштовно надавати супутниковий інтернет Starlink для української армії.