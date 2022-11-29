Starlink повышает тарифы для украинцев: сколько теперь стоит спутниковый интернет Маска

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Компания Starlink известного американского миллиардера Илона Маска сообщила о повышении стоимости месячной платы за пользование услугой спутникового интернета Starlink в Украине.

О повышении тарифов пользователей из нашей страны уведомили с помощью рассылки по электронной почте. Согласно сообщению ценник на услуги компании вырос с 60, до 75 долларов в месяц (2800 гривен). Новые цены начнут действовать уже с 29 декабря 2022 года.

Отметим, что при этом, согласно ценам опубликованным на официальном сайте, терминалы Starlink тоже подорожали. Если раньше они стоили 600, то теперь нужно заплатить 700 долларов.

Как пишет издание УНИАН, на седьмом месяце полномасштабной войны в Украине компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет Starlink для нашей страны, а также ряда других стран. Стоимость была снижена со 100 долларов за месяц до 60. Теперь, очевидно, тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

Напомним, ранее мы писали о том, что американская SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию.

Также мы сообщали о том, что у Вооруженных сил Украины возникли проблемы со спутниковым интернетом Starlink. Неполадки проявились после заявления американского миллиардера и главы SpaceX Илона Маска о том, что его компания продолжит бесплатно предоставлять спутниковый интернет Starlink для украинской армии.