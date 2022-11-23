SpaceX Илона Маска решила судиться с украинской компанией: в чем причина

Первое судебное заседание запланировано на 8 декабря 2022 года

Американская компания Илона Маска SpaceX, которая занимается производством космической техники, подала в суд на украинскую компанию ООО "Старлинк", занимающуюся предоставлением IT-услуг, и Укрпатент. Причиной судебных разбирательств станет название "Старлинк".

В SpaceX требуют от компании досрочно прекратить действие торговой марки. Однако основатель украинского "Старлинка" Сергей Дулицкий убеждает, что одноименный бренд существует еще с 2010 года, в котором он, согласно данным реестра торговых знаков, подал заявку на регистрацию. А сама регистрация знака состоялась в 2011 году. Об этом сообщает издание dev.ua.

В то же время компания ООО "Старлинк Юкрейн", дочерняя американской Starlink, начала работать в Украине в 2022 году. Несмотря на это представители SpaceX всё же попытаются отсудить имя у украинского "Старлинка". Первое судебное заседание запланировано на 8 декабря текущего года.

По словам Сергея Дулицкого, эта история тянется уже на протяжении года. Еще тогда к нему обратились юристы из SpaceX и потребовали отдать им торговую марку, обосновывая это тем, что "Starlink является всемирно известным брендом".

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", — сказал Дулицкий.

При этом стоит добавить, что американская Starlink была анонсирована в 2015 году, а услуги запустила в 2020 году, тогда как украинский "Старлинк" уже работал на протяжении многих лет.

Напомним, что ранее Илон Маск отказался дальнейшего финансирования терминалов интернет-связи Starlink в Украине. В связи с этим SpaceX обратился к Минобороны США с просьбой взять на себя обеспечение этих услуг для нашей стрнаы.