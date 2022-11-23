SpaceX Ілона Маска вирішила судитися з українською компанією: у чому причина

Перше судове засідання заплановане на 8 грудня 2022 року

Американська компанія Ілона Маска SpaceX, яка займається виробництвом космічної техніки, подала до суду на українську компанію ТОВ "Старлінк", що займається наданням IT-послуг. Причиною судових розглядів стане назва "Старлінк".

У SpaceX вимагають від компанії достроково припинити дію торгової марки. Проте засновник українського "Старлінка" Сергій Дулицький переконує, що однойменний бренд існує ще з 2010 року, в якому він, за даними реєстру торгових знаків, подав заявку на реєстрацію. А сама реєстрація знака відбулася у 2011 році. Про це повідомляє видання dev.ua.

Водночас компанія ТОВ "Старлінк Юкрейн", дочірня американської Starlink, почала працювати в Україні у 2022 році. Попри це представники SpaceX все ж таки спробують відсудити ім’я в українського "Старлинка". Перше судове засідання заплановане на 8 грудня цього року.

За словами Сергія Дулицького, ця історія тягнеться вже упродовж року. Ще тоді до нього звернулися юристи зі SpaceX і зажадали віддати їм торгову марку, обґрунтовуючи це тим, що Starlink є всесвітньо відомим брендом.

"Ми ж не винні у тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink", — сказав Дулицький.

При цьому варто додати, що американська Starlink була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020 році, тоді як український "Старлінк" уже працював упродовж багатьох років.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск відмовився подальшого фінансування терміналів інтернет-зв’язку Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX звернувся до Міноборони США з проханням взяти на себе забезпечення цих послуг для нашої країни.