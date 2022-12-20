"Маск реагує швидко": Україна отримає тисячі нових Starlink

З початку повномасштабної війни компанія Маска передала понад 22 тисячі терміналів супутникового інтернету українським громадянам

Бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно потрапив у гучний скандал, пов’язаний з Україною, все одно продовжує допомагати нашій країні протистояти російській армії. Так, у найближчі кілька місяців кількість супутникових терміналів Starlink, які допомагають мати доступ до інтернету навіть у блекаут, збільшиться в нашій країні на понад 10 тисяч одиниць.

Таку інформацію повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Чиновник заявив, що часто особисто контактує з Ілоном Маском щодо питань роботи Starlink та завжди отримує потрібний відгук.

"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам, — наголошує Федоров. — Маск запевнив нас, що продовжуватиме Україну. Він розуміє ситуацію".

Більшість нових "тарілок-старлінків" ще не оформлені за контрактом, але кілька європейських країн уже зголосилися оплатити їх використання українцями. Михайло Федоров відмовився назвати, хто саме запропонував таку допомогу, але наголосив, що більше Київ не стикається з фінансовими проблемами. Також він додав, що в умовах регулярних ракетних ударів та подальших блекаутів кращої альтернативи, ніж супутниковий зв’язок за допомогою Starlink, немає.

Варто зазначити, що хоча супутникові термінали і продовжують працювати на благо України, сам Ілон Маск регулярно потрапляє у немилість у наших громадян. Після покупки Twitter він регулярно стає центральним персонажем скандалів, у тому числі пов’язаних з українсько-російською війною. Серед останніх — заборона на реєстрацію у соцмережі за допомогою номерів українських мобільних операторів. При цьому такої можливості для росіян Маск надати не забув.

Додамо, що багато користувачів Twitter незадоволені рішеннями Маска на посаді голови компанії настільки, що підтримали його звільнення.